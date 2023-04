La Facilité IFE lancera un nouvel appel à propositions de projets en Tunisie

La Facilité Investissements pour l’emploi (IFE) lancera un appel à propositions de projets en Tunisie le 1er juin 2023. Les entreprises privées ainsi que les entités publiques et les organisations à but non lucratif peuvent solliciter des subventions d’un montant maximal de 10 millions d’euros par projet.

La IFE est un mécanisme d’investissement qui intervient dans huit pays partenaires en Afrique en vue d’appuyer la création d’emplois durables et de qualité dans le secteur privé.

Le 1er juin 2023 sera lancé un appel à propositions de projets en Tunisie, ouvert à tous les secteurs économiques.

En plus de la compétition ouverte, une catégorie de projets sera consacrée au thème du «Climat».

Les entreprises privées ainsi que les entités publiques et les organisations à but non lucratif sont invitées à soumettre des propositions d’investissement.

Les candidatures doivent relever de l’une des quatre catégories de projets de la Facilité IFE qui vont de projets purement privés à des projets d’infrastructure publique.

La Facilité soutient les projets sélectionnés avec des subventions de cofinancement allant de 1 million à 10 millions d’euros par projet. Le montant de la subvention dépend de la catégorie du projet et se situe entre 25% et 90% du volume global d’investissement.

Il est essentiel que chaque projet contribue à la création d’emplois durables dans le secteur privé en Tunisie.

La Facilité ne finance que des projets matures qui n’ont pas encore été lancés et qui offrent des chances raisonnables de durabilité opérationnelle et financière. Les candidats peuvent postuler individuellement ou en consortium avec d’autres candidats, à condition que ces derniers soient établis en Afrique ou dans l’UE/AELE.

Comment fonctionne le processus de candidature ?

Les candidatures pour l’appel à propositions de projets peuvent être soumises du 1er jusqu’au 30 juin 2023.

Dans un premier temps, la Facilité effectuera une présélection parmi les notes conceptuelles soumises. Ensuite, les candidats présélectionnés seront invités à soumettre des propositions de projets plus détaillées qui feront par la suite l’objet d’une vérification diligente (due diligence) détaillée. Les candidats retenus se verront proposer un contrat de subvention.

Pour plus d’informations sur le processus de candidature.

Le Guide d’instructions pour les candidats et les informations clés spécifiques à cet appel à propositions de projets ainsi que les dates des séances d’information en ligne seront publiés sur ce lien.

Toute question concernant cet appel doit être adressée à : cfp-ife.june2023@invest-for-jobs.com.

La Facilité Investissements pour l’emploi est un mécanisme d’investissement créé par la KfW Banque de Développement dans le cadre de l’Initiative spéciale «Emploi décent pour une transition juste» du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

L’Initiative spéciale, qui opère sous la marque Invest for Jobs, entend créer, en coopération avec les entreprises, des emplois de qualité́ et améliorer les conditions de travail dans ses huit pays partenaires africains.

Pour des informations générales et d’autres offres de soutien de l’Initiative spéciale, veuillez consulter ce lien.

