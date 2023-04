Le mois du patrimoine démarre au site Thuburbo Majus à Zaghouan

Le coup d’envoi de la 32e édition du Mois du Patrimoine a été donné hier, mardi 18 avril, au site archéologique de Thuburbo Majus à Zaghouan. Plusieurs événements auront lieu jusqu’au 18 mai dans les différentes régions du pays.

Comme chaque année et depuis 1991, le Mois du patrimoine a lieu du 18 avril au 18 mai pour célébrer la Journée mondiale des monuments (18 avril) et la Journée mondiale des Musées (18 mai). L’événement est organisé par le ministère des Affaires culturelles, la Direction générale du Patrimoine, l’Institut national du Patrimoine et l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et Promotion culturelle.

Ce mois de festivités autour de notre patrimoine national a démarré hier au site archéologique Thuburbo Majus à Zaghouan, l’un des plus beaux sites du pays dont les œuvres les plus notables sont actuellement conservées au Musée du Bardo.

F.B