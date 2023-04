Rim Ben Messaoud : « J’ai réellement pleuré dans Jbal lahmer et mon personnage m’a épuisée »

Rim Ben Messaoud marque son grand retour cette année sur le petit-écran à travers le personnage de Zlaykha dans la série Jbal lahmer. Un rôle qui lui a permis de travailler sur une palette d’émotion particulière mais qui l’a exténuée.

Comme tous les acteurs de Jbal lahmer, Rim Ben Messaoud a aussi exprimé son désarroi suite à l’interruption de la série sur la chaîne Al Wataniya d’autant plus qu’elle avait à jouer un rôle complexe qui lui a demandé beaucoup d’efforts et de concentration durant trois mois de tournage. « Le personnage m’a épuisée et j’ai passé une semaine au lit après la fin du tournage », a-t-elle confié sur les ondes de Mosaïque.fm.

Interrogée par Hedi Zaïem sur son absence durant ces derniers temps, l’actrice a dit qu’elle avait refusé certains rôles qui ne la convenaient pas et qu’elle préférait être absente que jouer des rôles sans intérêt. Rim ben Messaoud a également indiqué qu’elle ne savait pas si les séquences manquantes avaient été censurées ou si c’était un choix du réalisateur.

L’actrice a aussi exprimé sa fierté d’avoir participé à ce projet qui lui a permis de travailler sur une palette d’émotions particulière et ce, malgré la pression liée au poids du feuilleton et au stress du temps.

