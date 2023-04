Document : IHS Markit analyse les risques économiques en Tunisie

Nous publions ci-dessous la synthèse du rapport de IHS Markit, filiale de SP Global, ‘‘Économics and country Risk Tunisia ’’, publié le 3 avril 2023. Le rapport analyse les différents risques que notre pays encourt dans tous les secteurs. C’est le genre de document de référence qu’examine tout décideur étranger pour se faire une idée sur la situation d’un pays donné avant de prendre des décisions ou des engagements de types économique, financier ou autres.

Les risques politiques :

Le parlement tunisien a tenu sa session inaugurale le 13 mars 2023, rouvrant pour la première fois depuis sa dissolution en juillet 2021 après que le président Saïed a invoqué l’état d’exception lui conférant les pleins pouvoirs.

Les deux tours des élections législatives de décembre 2022 et janvier 2023 ont enregistré un taux de participation électorale record depuis la révolution du «printemps arabe» de 2011, à environ 11%. Le taux d’abstention élevé semble refléter l’apathie des électeurs, comme déjà indiqué dans le rapport de juillet 2022 sur référendum constitutionnel.

Le nouveau parlement devrait encore réduire l’opposition formelle et renforcer la capacité du président Saïed à introduire des lois. Saïed est susceptible d’essayer d’introduire les réformes nécessaires pour obtenir du Fonds monétaire international (FMI) le prêt de 1,9 milliard de dollars sur quatre ans (dans le cadre du mécanisme élargi de crédit).

Les mesures attendues comprennent la réduction de subventions et la réduction de la masse salariale du secteur public, comme indiqué dans le projet de loi 2023.

La Tunisie est confrontée à une année difficile en 2023 avec un double déficit important du budget et du compte courant et de faibles perspectives de croissance.

Une contraction de la demande intérieure est presque inévitable pour que les problèmes du pays soient résolus, ce qui signifie des pertes de revenus réels pour la population, que la puissante Union générale des travailleurs tunisiens (UGTT) n’est toujours pas prête à accepter.

Une légère dépréciation du dinar tunisien et une accélération de l’inflation en 2023 pourraient pousser l’économie dans la bonne direction, mais ce n’est manifestement pas suffisant.

Compte tenu des pénuries croissantes de nourriture, de carburant, d’eau et d’électricité et d’un contexte marqué par l’inflation, de nouvelles mesures d’austérité généreront probablement des protestations populaires tout au long de 2023.

Il est peu probable que les appels de l’opposition à la démission de Saied aboutissent à son expulsion forcée avant le l’élection présidentielle de 2024 tant qu’il conservera le soutien des institutions de l’État comme l’armée et le pouvoir judiciaire, ainsi que le soutien étranger, particulièrement important de l’Union européenne, des États-Unis et des institutions financières internationales. Les États-Unis, cependant, ont critiqué les déclarations de Saïed sur les immigrants d’Afrique subsaharienne en Tunisie, ce qui a également conduit la Banque mondiale à annoncer l’arrêt des initiatives futures dans le pays jusqu’à nouvel ordre.

Il est fort probable que les sympathisants de l’État islamique ciblent le tourisme et la sécurité. D’autant que la Tunisie est confrontée au problème du retour des djihadistes qui ont combattu en Irak et en Syrie.

Néanmoins, les efforts antiterroristes du gouvernement ayant réduit la capacité des réseaux, l’attaque d’«acteurs isolés» utilisant des armes blanches, des armes à feu ou des engins explosifs improvisés est la forme la plus probable.

Une nouvelle constitution a été adoptée par référendum en juillet 2022, apportant des changements importants. Il a élargi les pouvoirs présidentiels au-delà de la politique étrangère et de l’armée, donné la priorité à la législation introduite par le président et supprimé tous mécanismes de destitution du président. Avant cela, Saïed a dissous le parlement en mars 2022. Il va probablement continuer à gouverner par décret jusqu’à l’élection présidentielle de 2024 malgré quelques protestations populaires réclamant sa démission.

Saïed continuera à soutenir les campagnes d’arrestations ciblant des personnalités de l’opposition, visant probablement à les faire taire.

Les risques économiques :

Le conseil d’administration du FMI n’a pas encore approuvé un plan de sauvetage de 1,9 milliard de dollars pour la Tunisie. Le paquet, qui servira à rétablir la stabilité extérieure et budgétaire et à renforcer protection sociale, a fait l’objet d’un accord préliminaire avec les autorités tunisiennes en octobre 2022.

Le soutien d’autres prêteurs supranationaux et officiels suivra probablement l’approbation du FMI.

Bien que l’ancrage d’un programme de réforme soutenu par le FMI devrait avantager la stabilité, encourager le soutien extérieur et stimuler la confiance, la croissance devrait s’affaiblir en 2023 en raison des troubles politiques en Tunisie, aggravés par une faible croissance en Europe (principale partenaire) et la hausse des taux d’intérêt mondiaux.

Le recours des autorités tunisiennes à la monétisation du déficit pour couvrir les déficits budgétaires, combinés à l’impact négatif de la guerre russo-ukrainienne et à une dépréciation du dinar, maintiendra l’inflation élevée en 2023.

L’environnement des affaires :

Environnement fiscal : la lourdeur et la lenteur de la bureaucratie tunisienne restent un obstacle à l’investissement. Le président Saïed, après avoir proclamé l’état d’exception le 25 juillet 2021, a promis de réduire les lourdeurs bureaucratiques et d’améliorer les conditions d’investissement.

Cependant, le progrès vers un système de réglementation plus transparent et un système judiciaire plus indépendant est peu probable car le système judiciaire devrait perdre plus d’indépendance et de contrôle suite à la décision du président Saïed de dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature et de révoquer des magistrats éminents, ainsi que la constitution de 2022, qui n’a pas consacré l’indépendance judiciaire.

Environnement fiscal : le gouvernement devrait continuer à opter pour des impôts indirects plutôt qu’une augmentation de la fiscalité directe. Les personnes plutôt que les entreprises sont susceptibles de porter le fardeau le plus lourd.

La Tunisie a fait des progrès rapides dans la résolution des lourdeurs de son système fiscal jusqu’en 2019 et 2020, entraînant une réduction substantielle des délais et des procédures nécessaire pour répondre aux obligations fiscales. La tendance devrait se poursuivre vers la simplification des procédures des régimes fiscaux et douaniers.

Le gouvernement devrait offrir de nouveaux allégements fiscaux aux entreprises, notamment étrangères, dans un effort pour stimuler les IDE.

En 2022, le gouvernement a annoncé qu’il introduirait des mesures protectionnistes supplémentaires pour accroître l’attractivité des produits fabriqués en Tunisie.

Environnement opérationnel : les restrictions sur les investissements étrangers devraient être réduites conformément aux recommandations du FMI.

La fréquence et l’intensité des grèves des travailleurs devraient diminuer à la suite d’un accordentre le gouvernement et le syndicat UGTT.

Les infrastructures sont généralement de bonne qualité, mais la corruption et l’inefficacité administrative restent un frein pour les opérateurs étrangers qui investissent dans des projets spécifiques, notamment ceux impliquant des travaux publics.

Le gouvernement se heurtera probablement à une forte résistance bureaucratique pour promouvoir améliorations dans ces domaines, garantissant que les progrès seront lents en 2022.

Sécurité et risques de guerre: les relations de la Tunisie avec les pays voisins sont généralement bonnes et une guerre interétatique est extrêmement improbable dans la perspective de cinq ans.

Suite au démantèlement de l’ancien appareil de sécurité de l’État, l’armée a pris un plus grand rôle dans la sécurité intérieure de la Tunisie. Cela comprend le maintien de l’ordre dans les zones frontalières désertiques contre les passeurs et les djihadistes; le maintien de la sécurité à des endroits stratégiques tels que les ports, les aéroports et les ambassades; et la prévention des perturbations et des dommages lors de flambées de troubles politiques et sociaux, notamment sur les actifs énergétiques.

La petite taille de l’armée signifie qu’il est mal équipé pour faire face de manière concluante à l’activité djihadiste persistante dans les zones frontalières avec l’Algérie et la Libye.

Risques terroristes : le cadre sécuritaire de la Tunisie a été considérablement affaibli par la révolution de 2011 et n’a été que partiellement restauré. L’armée a eu du mal à couvrir le déficit de capacité de sécurité qui en a résulté. Une préoccupation particulière demeure : le contrôle des frontières poreuses avec l’Algérie et la Libye, ainsi que l’activité djihadiste en cours dans la région du Jebel Chaambi.

Les réseaux et petites cellules composés d’individus auto-radicalisés ont bénéficié d’un accès facile à l’expérience des jihadistes étrangers basés en Irak, en Libye et en Syrie. Et les infiltrations de jihadistes tunisiens depuis la Libye restent probables, maintenant le risque élevé d’attentats terroristes tout au long de 2023.

Risques de troubles sociaux : il existe un grave risque de flambées de protestations à motivation économique, en particulier dans l’intérieur et le sud du pays, notamment dans les gouvernorats de Ben Guerdane, Gafsa, Kasserine, Kef, Médenine, Sidi Bouzid et Tataouine. Bien que la plupart les incidents seront probablement en grande partie pacifiques, il est possible que les manifestations soient détournées par des éléments perturbateurs, provoquant des affrontements de faible intensité avec la police et la destruction de biens urbains.

Il y a cependant moins de risque de manifestations de masse violentes dans les grands centres urbains, y compris Tunis, où les manifestations sont généralement pacifiques.

Risques pour la sécurité des personnes : la contrebande d’armes et de combattants en provenance de Libye augmente l’effet potentiel d’attaques par des jihadistes tunisiens.

Les actifs touristiques de Tunis et des stations balnéaires de Monastir, Djerba et Sousse restent des cibles pour les militants jihadistes, malgré leurs capacités limitées.

Il existe aussi un risque modéré d’attaques contre les bâtiments gouvernementaux et le personnel de sécurité dans les gouvernorats frontaliers de l’Algérie et de la Libye, notamment Ben Guerdane, Le Kef, Médenine, et Kasserine, ainsi qu’à Tunis.

Il existe un risque modéré d’enlèvement pour les étrangers dans le désert du sud, en particulier pour les ressortissants français, italiens, britanniques et américains.

Risques pour la sûreté du fret et du transport: les risques pour les cargaisons sont les plus grands autour de la région minière de Gafsa, Tataouine et Kebili, où les motivations économiques des manifestations ouvrières perturbent fréquemment les transports terrestres.

L’arraisonnement de navires suspectés de contrebande dans les eaux tunisiennes reste possible.

Risques sur les biens : des manifestations sont probables dans tout le pays contre les propriétés du gouvernement, le commerce et les bureaux des partis politiques. Les protestations sont susceptibles de rester pacifiques à moins que des affrontements avec des policiers ne se produisent.

Les bâtiments gouvernementaux et les magasins sont à risque de dommages et de vandalisme pendant les manifestations, les avant-postes ruraux étant vulnérables aux attaques jihadistes.

Les cyber-risques : les principaux acteurs tunisiens de la cybercriminalité sont des groupes transnationaux ciblant les institutions financières, les opérateurs de télécommunications et les utilisateurs privés. Les fournisseurs de services Internet (FAI) tunisiens, par exemple, étaient ciblé en novembre 2021 par le groupe iranien de menace persistante avancée (APT) Lyceum.

La Tunisie a adopté une stratégie de cybersécurité en 2019 et a créé une unité chargée de formuler des politiques juridiques de cybersécurité dans le secteur public et une division de prévention et d’investigation de la cybercriminalité.

Une petite partie de l’infrastructure nationale tunisienne est gérée par ordinateur et les capacités pour la protéger restent insuffisantes.

La sensibilisation aux cyber-risques et les pratiques de sécurité numérique se multiplient parmi la population utilisatrice de l’informatique, tandis que les campagnes de sensibilisation du public et le secteur privé sur la cybersécurité se sont développés ces dernières années.

Synthèse traduite de l’anglais.