Dora Bouchoucha marraine du programme Fabrique Cinéma à Cannes

La productrice tunisienne Dora Bouchoucha vient d’être nommée marraine de programme de valorisation des cinéastes et producteurs des pays du sud « La Fabrique Cinéma » de l’Institut Français qui se tiendra en marge du Festival de Cannes 2023.

La Fabrique Cinéma de l’Institut français est un programme de repérage et de valorisation de

cinéastes et producteurs émergents des pays du Sud, qui leur propose un accompagnement sur mesure dans leurs projets de premier ou second film, et ce, en étroite collaboration avec le Festival de Cannes.

La 15e édition de La Fabrique Cinéma de l’Institut français se déroulera au Festival de Cannes du 16 au 27 mai et elle aura pour marraine la productrice et ancienne directrice des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) Dora Bouchoucha, l’une des grandes figures du cinéma tunisien depuis les années 90.

Parmi les 10 projets sélectionnés au programme, figure le film tunisien « Le Procès de Leïla » de Charlie Kouka, produit par Cyrine Sellami (Nomadis Images).

