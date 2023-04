« Hiwar’na » : Le nouveau rendez-vous géopolitique de l’Institut Français de Tunisie

L’Institut Français de Tunisie (IFT) organise prochainement un nouveau rendez-vous mensuel dédié au débat autour des questions géopolitiques actuelles. La première rencontre aura lieu le 25 avril et sera consacrée à la guerre Ukraine / Russie.

« Hiwar’na » est un nouveau cycle de conférence-débats géopolitiques de l’IFT. Afin de développer une réflexion conjointe entre experts tunisiens et francophones sur l’actualité internationale accessibles à un public d’étudiants, de journalistes et d’intellectuels, ce cycle a vocation à proposer une vision originale des grands enjeux géopolitiques en ancrant, dans le calendrier médiatique, des rencontres mensuelles entre spécialistes aux parcours divers.

Depuis plus d’un an, la guerre en Ukraine soulève des questions fondamentales sur le droit international, sur le rôle de la force et des jeux de puissance dans le monde. Elle pose également la question de la guerre et de son impact sur les sociétés et les mentalités en Europe, en Russie et en Ukraine.

Ce premier débat « Ukraine-Russie, d’autres voix résonnent dans la guerre » se fera en présence de l’enseignante-chercheuse Anna Colin Lebedev, maîtresse de conférence à l’université de Nanterre, auteure d’un ouvrage remarqué en 2022 sur les sociétés russe et ukrainienne (Jamais frères ? Ukraine et Russie : une tragédie post-soviétique) devenue, l’année dernière une commentatrice très suivie en France sur la guerre en Ukraine. L’idée est de développer auprès du public tunisien un angle de vue différent sur le conflit, et de créer un débat –sur une crise contemporaine majeure.

Programme et intervenants :

Introduction par Zyed Krichen (rédacteur en chef, Al Maghreb), modérateur – La guerre vue de Tunisie : une guerre lointaine ?

Anna Colin-Lebedev (sociologue, professeure des universités à Paris Nanterre) – La guerre en Ukraine vue des peuples russe et ukrainien : des frères ennemis ?

Ahmed Ounaies (ancien ministre tunisien des affaires étrangères, vice-président du Centre tunisien pour les relations internationales) – Ukraine, la perception tunisienne

Dans le cadre de sa venue en Tunisie, Mme Colin Lebedev donnera également une conférence sur ce thème à l’Université de la Manouba le lundi 24 avril.

F.B