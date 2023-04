Euro-Cycles annonce une situation tendue jusqu’en 2024

Lors de la communication financière tenue le 25 avril 2023, le management d’Euro-Cycles a présenté ses prévisions pour la période 2023-2027, dont il ressort que 2023 sera encore une année difficile pour la société.

Pour l’année en cours, la société prévoit un repli de 38,5% de son chiffre d’affaires (CA), 38,1% du volume de ses ventes et 41,2% de son résultat net à 10 millions de dinars tunisiens (MDT).

Selon les estimations du management, dans les conditions actuelles du marché, la société devrait retrouver sa vitesse de croisière à partir de 2025.

Par ailleurs, le management reste confiant par rapport aux perspectives assurant que les relations commerciales avec les clients sont préservées, le taux d’intégration est en voie d’amélioration et que les projets de développement à plus forte valeur ajoutée (vélo connecté, cargo bike, etc.) sont en cours de déploiement.

Les perspectives du marché mondial des vélos sont haussières dans les prochaines années avec comme drivers les vélos électriques. Un segment sur lequel Euro-Cycles est déjà positionnée et qui compte le porter à 15% de son CA en 2027 contre 4,3% en 2022.