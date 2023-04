Foire internationale du Livre de Tunis : Les lauréats des prix littéraires 2023

Les lauréats des prix littéraires de la 37e édition de la Foire internationale du Livre de Tunis viennent d’être annoncés lors de la cérémonie d’ouverture qui a eu lieu ce soir, vendredi 28 avril.

Comme chaque année, la Foire internationale du Livre de Tunis propose des prix littéraires dans différentes catégories (roman, nouvelle, poésie, traduction …) dont les lauréats ont été dévoilés à l’occasion du coup d’envoi de la 37e édition qui se poursuivra jusqu’au 8 mai au Parc des expositions du Kram.

Le palmarès complet :

Prix du Roman : « Je jalouse la brise du sud sur ton visage » de Mariem Sellami (Cérès Editions) et « Zoul Allah » de Nizar Chakroun (Meskiliani Editions).

Prix de la Nouvelle : « Vœu Pieux » de Hsan Marzouki, (éditions Al moutawassit)

Le prix des études philosophiques : « Fi Istichkal alyawm al falsaffi » de Mohamed Abou Hachem Mahjoub (Kalima Editions).

Le Prix des recherches littéraires et en humanités : « Jemna l’oasis de la révolution » de Mohamed Kerrou (Meskiliani éditions) et « L’encre de soi étude sur le Khabar chez as – Souli » de Mohamed Kadhi (Kalima éditions).

Prix de la poésie : »Al qaria » de Khaled Mejri

Prix de la Traduction : « Makalet » de Jalel Sayed.

Prix de la meilleure maison d’édition : Kalima éditions

Prix de la meilleure édition jeunesse : Pop Libris éditions.

F.B