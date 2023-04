Journée internationale du Jazz : Un programme de coopération entre la Tunisie et la Belgique

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du Jazz, le label tunisien Jazzit Records » et le label belge « Igloo » viennent d’annoncer leur partenariat afin de renforcer les échanges entre les artistes tunisiens et belges.

La Journée mondiale du Jazz est célébrée le 30 avril de chaque année depuis 2011 pour mettre en avant la musique Jazz dans toute sa diversité. A cette occasion, « Jazzit Records », premier label Jazz en Tunisie, et « Igloo », l’un des labels les plus importants en Europe, s’associent autour d’un programme de collaborations artistiques et techniques qui a pour but de créer des liens entre des artistes des deux rives de la Méditerranée, et notamment les artistes tunisiens et belges.

Ce partenariat a été rendu possible grâce à l’impulsion de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie pour rapprocher Daniel Sotiaux, fondateur et président d’igloo, et Malek Lakhoua, fondateur de Jazzit Records.

« igloo Records est heureux d’appuyer les projets du jeune label Jazzit et de, grâce à la force de son initiateur, Malek Lakhoua, développer des nouveaux projets, des rencontres inspirantes » indique Daniel Sotiaux président de igloo.