Lancement des Rencontres de l’Image et du Film documentaire à Moknine

La première édition des Rencontres de l’Image et du Cinéma documentaire se tient en ce moment et jusqu’à demain, dimanche 30 avril, à la Maison de Culture de Moknine. Des ateliers, des spectacles, des projections, des expositions et des débats sont au programme de cette édition inaugurale.

Durant trois jours, le public de Moknine aura rendez-vous avec un nouvel événement dédié aux arts de l’image et du cinéma avec une belle programmation dont le coup d’envoi a été donné hier, vendredi 28 avril, avec un atelier sur le cinéma documentaire sous la direction des deux réalisateurs Marwen Trabelsi et Jalel Bessaad.

Plusieurs expositions sont prévues tout au long de l’événement sur l’habit traditionnel, les bijoux, la poterie, la photographie .. Le public aura aussi rendez-vous avec des projections de films comme « Les graines de la dignité », « L’homme qui est devenu musée », ou encore « Aidez-moi contre eux ».

Les lauréats des deux compétitions (photographie et court-documentaire) seront annoncés le soir du dimanche 30 avril.

