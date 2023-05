« Oum Kalthoum, naissance d’une diva » : Une exposition à découvrir à la Foire du Livre de Tunis

Dans le cadre de la Foire internationale du Livre de Tunis qui se tient en ce moment au Parc des Expositions du Kram, le public peut découvrir l’exposition « Oum Kalthoum, la naissance d’une diva » au stand de l’Institut Français de Tunisie (IFT).

La 37e Foire internationale du Livre de Tunis a démarré le 28 avril et se poursuivra jusqu’au 7 mai. C’est l’occasion de découvrir les dernières parutions littéraires, d’assister à des débats et des séances de dédicaces, de faire le plein de livres à prix réduit, mais également de découvrir des événements artistiques comme l’exposition « Oum Kalthoum, la naissance d’une diva », tiré d’un roman graphique signé Nadia Hadhroubi Safsaf (texte) et Chadia Loueslati (illustration).

La roman graphique, tout comme l’exposition retracent le parcours exceptionnel de celle qu’on surnomme l’astre de l’Orient et qui reste à ce jour la plus grande chanteuse arabe de tous les temps. Oum Kalthoum à qui on avait interdit l’accès à l’école faute de moyens, se déguisait en garçon pour pourvoir chanter, elle est aujourd’hui une icône de la chanson arabe mais aussi un symbole de l’émancipation féminine.

L’exposition est à découvrir au stand de l’IFT jusqu’au dernier jour de la foire.

F.B