Foire internationale du Livre de Tunis : Najla Trabelsi présente son film « Bin el biben »

Le Centre international de Tunis pour l’économie culturelle et numérique organise aujourd’hui, à partir de 17h, la projection du film documentaire « Bin en biben » en présence de sa réalisatrice Najla Trabelsi, et ce, dans son stand à la Foire internationale du Livre de Tunis.

En plus des livres et des rencontres littéraires, plusieurs autres événements artistiques et culturels ont lieu tout au long de la 37e édition de la Foire internationale du Livre de Tunis qui se poursuit jusqu’au 7 mai au Parc des Expositions du Kram.

Le stand du Centre international de Tunis pour l’économie culturelle et numérique propose aux visiteurs de la foire d’assister à la projection d’un court-métrage documentaire intitulé « Bin el biben » (Entre les portes de la Tunisie) en 360°.

La réalisatrice du film Najla Trabelsi sera présente pour présenter son film et en débattre avec le public.

Le public pourra également visionner le film avec les casques VR le dimanche 7 mai.

F.B