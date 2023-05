Le cinéaste libanais Ali Cherri présente son film « Le barrage » à Tunis

« Le barrage », film qui avait été présenté à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes, vient de sortir dans les salles de cinéma en Tunisie. Le réalisateur libanais Ali Cherri vient à cette occasion à la rencontre du public tunisien.

Le cinéaste libanais Ali Cherri et le producteur et directeur artistique du Festival du Film de Marrakech Rémi Bonhomme sont en ce moment à Tunis pour présenter le film « Le barrage » et en débattre avec le public tunisien. La prochaine rencontre est prévue pour ce soir, jeudi 4 mai à l’Institut Français de Tunisie (IFT).

Le film avait été présenté dans plusieurs festivals internationaux comme la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes ou encore le Festival du Film sur les Droits de l’Homme à Genève. On y suit le personnage de Maher qui travaille dans une briqueterie traditionnelle près du barrage de Merowe au Soudan, sur fond de soulèvement populaire contre les autorités.

F.B