Les dirigeants arabes continuent d’enterrer le printemps arabe

Les manifestants et les militants pour la démocratie dans le monde arabe ne peuvent être blâmés pour leur pessimisme. Mais au-delà du statu quo apparent actuel, les conditions d’un bouleversement futur sont plus présentes que jamais, notamment en Tunisie et en Égypte, où persistent des dysfonctionnements économiques et des fragilités sociales. (Illustration: Kaïs Saïed reçoit Faisal Mekdad , le 16 avril 2023).

Par Ishaan Tharoor *

En Tunisie, il y a eu une convergence sombre, bien que symbolique. Peu de temps après l’arrestation par les autorités du principal chef de l’opposition dans le pays dans le cadre d’une répression croissante contre la dissidence, le président de plus en plus autocratique, Kaïs Saïed, a accueilli le ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Mekdad pour une visite de trois jours visant à rétablir les liens avec Damas.

Le régime du président syrien Bachar Assad récolte les fruits d’un processus constant de normalisation chez ses voisins arabes, qui fait suite à des années d’isolement provoquées par les horribles campagnes de violence qu’Assad a déclenchées contre son propre pays au cours d’une guerre civile qui a duré une décennie. Alors que le conflit est au plus bas et qu’Assad est fermement aux commandes, des pays comme les Émirats arabes unis et Bahreïn ont déjà réhabilité le régime d’Assad. Dans un geste majeur, l’Arabie saoudite a signalé, après avoir accueilli Mekdad dans la ville de Djeddah, qu’elle était prête à leur emboîter le pas. Assad a accueilli, ensuite, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal Bin Farhan Al-Saoud à Damas, la première visite d’un haut diplomate de Riyad depuis que la rébellion syrienne a dégénéré en un conflit à part entière.

Mais la Tunisie était censée être différente. À l’avant-garde du soi-disant printemps arabe – des soulèvements pour la démocratie qui ont éclaté dans le monde arabe en 2011 – il a été l’un des premiers pays à rompre les liens avec Assad, un despote qui incarnait l’ordre autoritaire enraciné, quoique en déclin, de la région. Les manifestants tunisiens avaient chassé du pouvoir leur propre homme fort au pouvoir depuis longtemps, incitant les frères arabes ailleurs à réclamer des changements dans leurs sociétés.

La restauration autoritaire

Saïed, cependant, a mis un terme brutal à une décennie de consolidation démocratique difficile. La détention de Rached Ghannouchi, chef du principal parti islamiste modéré du pays, est intervenue après l’arrestation d’autres militants de la société civile et personnalités de l’opposition. Cela a marqué un sombre point d’inflexion : avant le soulèvement du printemps arabe de 2011, Ghannouchi avait passé des années en prison et des décennies en exil. Il était une figure polarisante après son retour dans le pays. Mais il est resté un emblème de la possibilité d’un pluralisme politique en Tunisie, une rareté pour une région plus habituée à l’étouffement de ces aspirations.

Aujourd’hui, la Tunisie de Saïed semble être une réincarnation du mauvais ordre ancien, la dernière itération de ce que Nadim Houry, directeur exécutif de l’Initiative de réforme arabe basée à Paris, a décrit comme une «restauration autoritaire» qui a commencé dans les années ayant suivi le printemps arabe. Saïed est en train d’initier un «processus de dé-transition» de la démocratie, m’a dit Houry. Mais le président tunisien, accusé par ses détracteurs d’avoir mené un coup d’État de fait en 2021 lorsqu’il a dissous le parlement, n’est pas le seul dans cette situation.

En 2019, des manifestations antigouvernementales ont éclaté dans le monde arabe, de l’Algérie au Soudan en passant par le Liban, la Jordanie et l’Irak. Ils étaient alimentés par la colère suscitée par la corruption endémique, les économies stagnantes et les élites politiques défaillantes et incompétentes. Dans certains pays, les chefs d’État ou de gouvernement ont démissionné, intimidés par les manifestations. Il «y avait de l’espoir qu’ils évolueraient vers des démocraties plus inclusives. Mais cela ne s’est pas produit», a déclaré Houry.

Voyez les combats chaotiques de cette semaine au Soudan, qui ont fait éclater le peu d’illusion qui subsistait que les généraux qui dirigeaient le régime de transition de Khartoum se souciaient de construire une démocratie solide et inclusive après avoir largué un gouvernement civil fragile en 2021. Des centaines de civils ont été tués ou blessés dans les feux croisés des factions rivales, chacune désireuse d’étendre et de consolider son emprise.

Le jeu des monarchies du Golfe

Divers États arabes, en particulier les monarchies du Golfe en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, ont contribué à parrainer la réaction antidémocratique. C’est un signe à la fois d’intérêts durables – une peur de l’instabilité et des menaces de débordement sur leurs monopoles sur le pouvoir chez eux – ainsi que des sables mouvants de la géopolitique régionale. Les récentes mesures saoudiennes et émiraties pour enterrer la hache de guerre avec l’Iran ont ouvert la voie aux mesures actuelles visant à sortir Assad, un proche allié de Téhéran, de son isolement.

«Que l’Arabie saoudite soit le fer de lance des efforts pour ramener la Syrie dans le giron arabe aurait autrefois semblé impensable», a écrit ma collègue Sarah Dadouch. «Pendant des années, le royaume a été l’un des principaux fournisseurs d’armes aux groupes rebelles qui se sont battus pour renverser le gouvernement de Damas. En 2015, le ministre des Affaires étrangères de l’époque, Adel Al-Jubeir, a déclaré que si un processus politique échouait à destituer Assad, Riyad continuerait à soutenir l’opposition ‘‘pour le destituer par la force’’», a-t-elle ajouté.

Mais après quelques années d’actions agressives, notamment avec un effort de guerre coûteux au Yémen, Riyad pourrait se recalibrer. «Je pense que la leçon [pour les Saoudiens] maintenant est peut-être qu’il vaut mieux se concentrer uniquement sur la diplomatie; nous n’avons pas besoin de faire preuve de force par une intervention militaire», a déclaré Andrew Leber, professeur adjoint à l’Université de Tulane et expert en politique saoudienne, cité par Dadouch.

Le désengagement perçu de Washington a également modifié les données dans la région. «L’inimitié entre l’axe iranien et le Golfe découle en grande partie de la perception que le Golfe est un pilier essentiel de l’ordre de sécurité américain dans la région», a déclaré au Washington Post Mohammed Alyahya, chercheur principal à l’Institut Hudson. «S’il n’y a plus d’engagement envers cet ordre de la part de l’Amérique, il s’ensuit qu’une source importante de cette inimitié disparaît», a-t-il ajouté

«L’Occident n’a pas joué un rôle particulièrement positif» pour les espoirs démocratiques de la région, a déclaré Houry. Au Soudan, les États-Unis semblaient plus préoccupés de faire accepter aux généraux du pays un accord de normalisation des relations avec Israël que de guider une véritable transition vers la démocratie. En Algérie et en Tunisie, les gouvernements européens ont donné la priorité à l’accès au gaz naturel et à la coopération pour arrêter les flux de migrants, respectivement, plutôt que d’aider à soutenir les aspirations des manifestants et une société civile mobilisée, voire assiégée.

Un retour vers le futur

En effet, la menace coercitive des autocraties arabes atteint même l’Occident. Un rapport récent de Freedom Initiative, une organisation de défense des droits à but non lucratif, a révélé que l’Égypte et l’Arabie saoudite – alliés des États-Unis – ont déployé toute une panoplie d’outils de répression pour intimider et faire taire les dissidents, même sur le sol américain. «Alors que les politiciens américains expriment fréquemment leur indignation et imposent des conséquences en réponse à de telles tactiques de la part d’adversaires tels que la Chine, l’Iran et la Russie», a expliqué ma collègue Claire Parker, ajoutant que «les décideurs n’ont pas véritablement tenu l’Arabie saoudite et l’Égypte responsables – y compris pour des comportements qui violent la loi américaine et menacent la sécurité nationale.»

Mobilisés contre ce statu quo, les manifestants et les militants pour la démocratie ne peuvent être blâmés pour leur pessimisme. Mais les conditions d’un bouleversement futur sont plus présentes que jamais. «En surface, il peut sembler que nous sommes de retour vers le futur… mais les restaurations autoritaires sont sur une glace très mince», m’a dit Houry, soulignant le dysfonctionnement économique et la fragilité persistants dans des pays comme la Tunisie et l’Égypte. «Les contrats sociaux rompus qui ont conduit aux soulèvements arabes sont encore plus exposés aujourd’hui», a-t-il ajouté.

Traduit de l’américain.

* Chroniqueur des affaires étrangères au Washington Post, où il est l’auteur du bulletin et de la chronique Today’s WorldView.

Source : The Washington Post.