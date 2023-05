Tunis : Lancement du 2e Forum sur la mobilité culturelle

La deuxième édition du Forum sur la mobilité culturelle aura lieu les 9 et 10 mai aux espaces El Teatro et El Hamra à Tunis. Il fait partie du programme pluriannuel d’On the Move cofinancé par l’Union européenne.

Organisé par Culture Funding Watch et On the Move Tunis et diffusé en direct par HowlRound et Basita.Live, Le deuxième Forum sur la Mobilité Culturelle est soutenu par la Délégation de l’Union européenne en Tunisie. L’événement propose des panels et des sessions de questions-réponses couvrant des sujets liés à la mobilité culturelle et à la durabilité environnementale, mais également une mise en réseau avec le groupe d’intervenants invités après chaque session.

Le Forum s’adresse essentiellement aux artistes et professionnels de la culture basés en Tunisie, des représentants des membres d’On the Move et les facilitateurs ainsi que les participants de l’atelier pour les développeurs de la mobilité.

On the Move est un réseau international d’information dédié à la mobilité artistique et culturelle, qui rassemble actuellement 66 membres dans 24 pays en Europe et à l’international. Cofinancé par l’Union européenne et le ministère de la Culture français, On the Move a pour objectif d’accompagner les parties prenantes de la mobilité culturelle à répondre aux interdépendances et aux défis mondiaux, y compris les défis sociaux et sociétaux qui y sont liés.

Pour participer au forum en présentiel, il faut remplir ce formulaire

