Une équipe 100% féminine derrière le nouveau film tunisien « Trois femmes »

Un nouveau film tunisien intitulé « Trois femmes » sortira prochainement dans les salles de cinéma en Tunisie. Il est réalisé, produit, écrit et interprété par une équipe de femmes.

Réalisé par Elma Riza et co-écrit et interprété par Myriam Riza, deux artistes franco-tunisiennes, « Trois femmes » est un court-métrage de fiction tunisien qui vient d’être présenté en avant-première et qui devrait bientôt aller à la rencontre du grand public.

Le film raconte l’histoire de trois femmes tunisiennes de conditions différentes, au moment où elles reprennent leur vie en main. « L’idée était de démontrer que ces femmes se ressemblent dans leur démarche, malgré leurs différences sociales et de parcours de vie. C’est également un choix artistique, comme pour les autres rôles joués par les mêmes acteurs, une façon aussi de laisser champ libre à l’imagination », explique la réalisatrice.

F.B