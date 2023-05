Tunisie : projets d’économie circulaire à travers le recyclage des déchets

Des journées portes ouvertes visant à faire connaître les projets des jeunes entrepreneurs tunisiens dans le domaine de l’économie circulaire à travers le recyclage des déchets et ordures ont débuté jeudi 4 avril 2023 dans la municipalité de Tunis et se poursuivront jusqu’au 13 mai.

L’événement, qui s’est tenu au Centre culturel municipal de la Médina, fait partie du projet euro-méditerranéen «Promouvoir la valorisation des déchets dans l’économie circulaire par l’innovation et la formation pour les industries créatives dans les villes méditerranéennes» (Innomed-Up), qui a été lancé en 2019 et se terminera en août 2023.

Financé à hauteur de 2,8 millions d’euros (9,2 millions de dinars tunisiens, MDT), le projet vise à inciter les jeunes à embrasser le nouveau modèle de l’économie circulaire en donnant une nouvelle vie à certains déchets recyclables, compte tenu de la rareté des matières premières et des problèmes liés à la gestion des déchets, a déclaré Souad Sassi, chargée de la coopération internationale et des relations extérieures à la municipalité de Tunis.

Une quinzaine de jeunes porteurs de projets d’économie circulaire ont bénéficié d’un financement compris entre 5 000 et 10 000 euros (15 000 et 30 000 DT), en plus d’une série de cycles de formation pour les sensibiliser à l’importance de l’économie circulaire et à son impact sur l’environnement.

Les projets réalisés dans le cadre de ce projet concernent le compostage de fruits et légumes pour la production d’engrais, le recyclage de produits plastiques et de déchets de tissus et de fournitures scolaires.

Sassi a déclaré que la généralisation des projets d’économie circulaire réduira de 30% le déversement de déchets en mer dans la municipalité de Tunis.

Concernant la prolongation du projet, Sassi a indiqué qu’une journée d’étude sera organisée fin mai 2023 avec la participation des différents partenaires pour examiner la possibilité de demander un financement supplémentaire à l’Union européenne (UE) pour poursuivre le projet.

D’après Tap.