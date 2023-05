Belvédère de Tunis : Retour des Floralies, la foire aux fleurs et aux plantes

La parc du Belvédère à Tunis accueillera prochainement une nouvelle édition de la foire aux fleurs et aux plantes, Les Floralies. Un événement qui célèbre le printemps et la nature et qui compte la participation d’exposants des différentes régions du pays.

La 26e édition des Floralies aura lieu du 14 au 28 mai 2023 au parc du Belvédère, il s’agit du plus ancien et du plus grand événement dédié aux plantes et aux fleurs en Tunisie, organisé par l’Association Les Amis du Belvédère.

Cette nouvelle édition sera marquée par la participation d’exposants qui viendront de Bizerte, de Tabarka, de Nefza, de Testour, de Maamoura,.de Bou Argoub, de Grombalia, de Dharoufa, de Hammamet, de Chott Myriam, de Moknine, de Monastir et de Gabès et qui proposeront une grande variété de plantes, de pots, de décoration du jardin, d’outils de jardinage et de maintenance, mais également des eaux florales et des produits du terroir.

L’événement sera aussi l’occasion d’échanger autour de thématiques en rapport avec l’agriculture urbaine, les plantes ornementales et comestibles, le compostage, la permaculture et les semences.

Les stands seront installés sur la pelouse de la deuxième porte du parc (au niveau de la place Pasteur).

F.B