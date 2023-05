Appel à projets dans le cadre du programme d’intelligence créative Ebda3 en Afrique du nord

L’incubateur en intelligence créative Ebda3 vient de lancer son premier appel à projets culturels et créatifs. Le programme est mis en place par l’AUF et l’ICESCO.

40 projets et personnes seront sélectionnés pour bénéficier du programme d’accompagnement Ebda3 qui s’adresse aux pays de l’Afrique du nord. Animés par la volonté de contribuer à une dynamique de croissance durable et inclusive des secteurs culturels et créatifs, L’AUF et l’ICESCO ont mis conjointement en place Ebda3 dont l’appel à candidature restera ouvert jusqu’au 16 juin 2023.

EBDA3 accompagnera le passage de l’artiste/opérateur culturel-créateur vers l’artiste/opérateur culturel-entrepreneur à travers une approche écosystémique, territorialisée et participative au niveau de quatre pays d’Afrique du Nord : l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie, et ce, sur une durée totale de 12 mois.

L’appel à candidature

F.B