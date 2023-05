Kiona la candidate d’origine tunisienne à The Voice TF1 remporte l’épreuve des Cross battles

La jeune chanteuse d’origine tunisienne Kiona qui participe à The Voice TF1 continue d’impressionner les juges et le public du célèbre télé crochet français. Elle vient ce soir de remporter les Cross battles et se qualifie à l’épreuve suivante.

Après avoir fait retourner les quatre juges de la 12e saison de The Voice aux auditions à l’aveugle et après avoir remporté l’épreuve des battles, la benjamine de l’émission phare de TF1 Kiona vient de réussir une autre épreuve redoutable du plus célèbre des concours musicaux en France, celle des Cross battles.

Kiona a seulement 16 ans et a un talent immense. Elle a prouvé encore une fois ce soir qu’elle avait toute sa place dans l’aventure. Son interprétation de « Hymne à l’amour » d’Edith Piaf a mis en larmes son coach Vianney et a convaincu le public qui a voté pour elle, lui permettant ainsi de se qualifier pour la suite de l’aventure.

F.B