Palmarès de la 2e édition du Master international Film Festival à Hammamet

Le rideau vient de tomber sur la deuxième édition du Master international Film Festival (MIFF 2023). Le prix du meilleur long-métrage de fiction revient au film tunisien « Sous les figues » d’Erige Sehiri.

Le palmarès :

Compétition des longs-métrages de fiction :

Prix du meilleur film : « Sous les figues » d’Erige Sehiri (Tunisie),

Grand prix du jury : « Close » de Lukas Donht (Belgique),

Meilleure musique : « The last queen » de Damien Ounour et Adila Bendimerad (Algérie),

Meilleur scénario : « Fièvre méditerranéenne » de Maha Haj (Palestine),

Prix des droits de l’Homme : « La syndicaliste » de Jean-Paul Salomé (France).

Compétition des longs-métrages documentaires :

Prix du meilleur film : « Je reviendrai là-bas » de Yassine Redissi (Tunisie) et « After the end of the world » de Nadim Mishlawi (Liban),

Mention spéciale : « Oiant » de Nacho Garassino (Argentine).

Compétition des courts-métrages :

Prix du meilleur film : « Will my parents come to see me » de Mo Harawe (Somalie).

