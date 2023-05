Programme de La Nuit des Idées 2023 : L’alimentation et son impact sur la planète

La prochaine Nuit des idées est prévue pour ce samedi 20 mai à l’Institut Français de Tunisie qui ouvrira grand ses portes au public pour une journée dédiée à l’alimentation et son impact sur l’environnement. Plusieurs conférences, événements artistiques et rencontres avec des producteurs engagés sont prévus tout au long de la journée.

« Pouvons-nous nous opposer aux logiques d’accélération et d’accumulation pour mieux exploiter la terre et préserver la planète ? », c’est une question fondamentale parmi d’autres qui seront abordées lors du prochain rendez-vous de la Nuit des idées, événement phare organisé par l’Institut Français qui permet à chaque fois de débattre autour de nouvelles thématiques entre artistes, chercheurs, acteurs de la société civile …

La Nuit des Idées sera cette fois dédiée à l’un des sujets les plus importants et les plus urgents, celui de la sauvegarde de la planète notamment à travers l’alimentation. Préserver l’eau, lutter contre le gaspillage et adapter une agriculture durable sont des enjeux fondamentaux qui seront abordés à travers une série de conférences et de débats qui auront lieu tout au long de la journée à l’IFT. La cour accueillera également un marché fermier avec des produits du terroir (légumes frais, herbes aromatiques, graines, huile d’olive …) …

Un atelier de permaculture sera proposé par l’Association tunisienne de permaculture ainsi que des ateliers de philosophie pour les enfants sur le rapport à l’alimentation.

Le programme comprendra aussi un défilé de tenues à base de produits recyclés, des mini-projections, une exposition de photos tirées du film « Olivier, mon héritage ».

L’événement se clôturera en musique en compagnie du duo électro-folk Jathb.

F.B