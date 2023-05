Dr Faouzi Addad : «Deux Tunisiens sur trois sont des hypertendus qui s’ignorent»

Aujourd’hui, 17 mai 2023, l’humanité célèbre la journée mondiale de l’hypertension artérielle. Dans un post facebook, le Dr Faouzi Addad, professeur en cardiologie recommande aux citoyens de mesurer leur tension artérielle et de diminuer leur consommation de sel.

Tout en rappelant que l’hypertension artérielle est le facteur de risque cardio-vasculaire le plus responsable de décès cardiovasculaires soit environ 10 millions de morts chaque année dans le monde. Mais l’hypertension n’est pas seulement responsable des maladies cardiovasculaires, elle est aussi «un facteur important dans l’évolution de la maladie Alzeihmer et dans l’insuffisance rénale chronique.»

Deux Tunisiens sur trois ignorent qu’ils sont hypertendus, car cette maladie est souvent silencieuse, rappelle Dr Addad qui recommande aux citoyens d’aller mesurer leur tension artérielle pour prendre les devants et parer à toute urgence. «Si elle est supérieure ou égale à 14/9 il faudra consulter son médecin traitant», recommande-t-il, ainsi que de diminuer leur consommation de sel, d’arrêter de fumer et de marcher au moins 30 minutes par jour. Une hygiène de vie à suivre tous les jours de l’années et pas seulement le 17 mai de chaque année, cela va de soi.

I. B.