Santé : le thé aide à prévenir l’infection par le Covid-19  

Boire du thé ou s’en gargariser la bouche pourrait prévenir l’infection par les virus comme celui du Covid-19. C’est ce que rapporte Dr Faouzi Addad, professeur de cardiologie, dans le post Facebook ci-dessous, en citant une récente étude sur le sujet.

Une étude récente confirme que certains thés permettent de neutraliser plus de 99% des virus au niveau de notre salive.

Cette étude très sérieuse publiée récemment dans Food and Environmental virology pourrait avoir une implication importante dans la prévention de l’infection pulmonaire du Covid-19.

En effet, le virus a tendance d’abord à se répliquer dans la bouche puis l’oropharynx avant d’aller regagner les poumons.

Vingt-quatre types de thés ont été étudiés et la bonne nouvelle c’est que le thé à la menthe, le thé vert et le thé noir sont parmi les plus efficaces (à côté de la tisane framboise et des infusions menthe eucalyptus). Le thé noir a été le plus puissant contre le virus.

Ceci est important à savoir surtout si vous avez été en contact avec un patient malade ou s’il y a un membre de votre famille malade. Boire du thé ou s’en gargariser la bouche pourrait prévenir l’infection.

Cependant si cela est efficace ce n’est pas forcément suffisant car le virus pourrait aussi gagner les poumons par le nez et être déjà dans les poumons avant les premiers symptômes. Ceci vient donc en complément avec les soins médicaux habituels et les mesures de prévention classiques comme se laver les mains.

En tous cas, boire du thé ne peut qu’être bénéfique pour notre santé de par ses vertus antioxydantes.