Mouine Chaabani reprend les commandes de l’Espérance de Tunis

Mouine Chaabani succède à Nabil Maaloul, qui a démissionné après la lourde défaite à Tunis face à Al-Ahly d’Egypte (0-3), à la tête de la direction technique de l’Espérance sportive de Tunis (EST).

L’information été confirmée par la direction de l’équipe Sang et Or, aujourd’hui, lundi 22 mai 2022, ajoutant que Chaabani dirigera les entraînements de l’équipe à partir de cet après-midi et sera secondé par son bînome habituel Majdi Traoui.

Le tandem Chaabani-Traoui, deux anciens joueurs de l’Espérance, avait dirigé l’équipe tunisoise jusqu’au 22 juillet 2021. Leur passage en tant qu’entraîneurs a été faste avec 3 championnats de Tunisie en 2019, 2020 et 2021, deux Ligues des champions d’Afrique en 2018 et 2019 et deux Supercoupes de Tunisie en 2019 et 2020. Pourront-ils rééditer ces exploits avec l’effectif actuellement disponible, jugé très moyen par tous les techniciens? Rien n’est moins sûr, sauf si l’équipe parvient à s’étoffer au cours du prochain mercato.

Après son départ de l’Espérance, le tandem Chaabani-Traoui a entraîné deux équipes de la Ligue 1 égyptienne : Al Masry et Ceramica Cleopatra. Il devra diriger le onze Sang et Or, à partir de demain, à Radès, face à l’US Tataouine, en match de play-off du championnat tunisien.

