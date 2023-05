L’entraîneur Nabil Maaloul annonce son départ de l’Espérance de Tunis

Au lendemain de la défaite de l’Espérance sportive de Tunis (EST) face à Al Ahly à la demi-finale de la Ligue des champions d’Afrique, l’entraîneur Nabil Maaloul a annoncé sa démission, ce samedi 13 mai 2023.

L’entraineur de l’Espérance de Tunis a annoncé son départ, via un post publié sur sa page Facebook, où il a notamment affirmé comprendre la déception et la tristesse des Sang & Or en présentant ses excuses aux supporteurs : «La dernière période n’a pas été facile ni pour moi ni pour le staff et ce pour de nombreuses raisons… Cependant j’ai tout fait pour trouver les solutions adéquates, dépasser les difficultés et réaliser les meilleurs résultats possibles», a-t-il notamment écrit.

Nabil Maalou a ajouté que qu’il présentera sa démission à Hamdi Meddeb en appelant les supporteurs à rester dernière les joueurs et à les encourager pour les prochaines compétitions

