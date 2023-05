TF1 fait de nouveau la promotion du tourisme en Tunisie

Dans l’un de ses derniers reportages consacré au tourisme, la chaîne française TF1 a vanté le charme de la capitale tunisienne, comme étant une destination de rêves. Un coup de projecteur sur la Médina de Tunis et ses maisons d’hôtes, mais également le marché central de Tunis et le village bleu de Sidi Bou Saïd.

Après le Sud de la Tunisie, l’île de Djerba et récemment Zarzis, C’est Tunis qui a été à l’honneur dans l’un des derniers reportages dédiés au tourisme et à l’évasion sur TF1. Un véritable coup de boost pour le tourisme tunisien à l’approche de la saison estivale, et ce, grâce à une initiative de l’Office national du Tourisme tunisien (ONTT).

Le reportage nous emmène au coeur de la Médina de Tunis, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, passage obligé pour tout touriste afin de faire le plein de cadeaux car c’est ici où on trouve le meilleur des produits artisanaux. C’est également là où quelques vieux palais ont été rénovés pour se convertir en maisons d’hôtes, accueillant les voyageurs tombés sous le charme de la Médina.

Durant le reportage, on visite également le marché central de Tunis pour les plus gourmands, c’est ici, où on est sûr de trouver tous les produits frais, avant de finir le voyage en apothéose dans l’un des plus beaux villages de la Méditerranée, Sidi Bou Saïd, un coup de cœur assuré pour tout visiteur.

F.B