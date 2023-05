Tunisie : la chaîne Attessia licencie à bout de bras

Les problèmes financiers de la chaîne privée Attessia se traduisent désormais par des licenciements des journalistes et des techniciens qui ont observé récemment des grèves pour exiger leurs arriérés de salaires allant pour certains jusqu’à 6 mois.

La secrétaire générale du syndicat de base d’Attessia, la journaliste Rihab Hawet a déclaré, à travers un appel téléphonique, à la Matinale de Shems FM, aujourd’hui, mardi 30 mai 2023, que ses collègues licenciés vont s’adresser à la justice pour faire valoir leurs droits.

Selon la responsable syndicale, la direction de la chaîne a justifié les licenciements par «la participation des concernés à une grève qualifiée d’illégale, et parce qu’ils cherchent à remonter leurs collègues contre la chaîne et à nuire à son image et à la réputation de ses propriétaires».

Tout en soulignant l’attachement de ses collègues à la défense de leurs droits, Rihab Hawet a affirmé qu’ils vont se réunir, aujourd’hui, avec les membres du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) et de la Fédération générale de l’information relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) pour examiner leur situation et s’accorder sur la démarche à suivre.

Quant aux difficultés financières de la chaîne que ses responsables évoquent souvent pour justifier le non-paiement des salaires de certains journalistes et techniciens, la responsable syndicale les qualifiées de «pur mensonge». «Si la chaîne fait vraiment face à des difficultés financières, pourquoi se permet-elle de recruter des chroniqueurs avec de gros salaires, sans parler des énormes recettes de publicité ?», s’est-elle demandée. Elle s’est aussi interrogée sur le silence des institutions de l’Etat face à la situation professionnelle des journalistes et du secteur médiatique.

I. B.