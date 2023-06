Plastic Expo et Pack Print du 13 ai 16 juin  2023 à Tunis

Le Salon international du plastique (Plastic Expo) et le Salon international de l’emballage et de l’imprimerie (Pack Print Tunisia), ouvriront leurs portes du 13 au 16 juin 2023 au Parc des Expositions du Kram, au nord de Tunis.

Plastic Expo est une manifestation biennale organisée par la Société des foires internationales de Tunis, en collaboration avec la Fédération nationale de la chimie, le Centre technique de la chimie et la Chambre syndicale nationale des transformateurs de plastique. C’est l’unique salon en Tunisie à rassembler matières premières, machines, équipements, outillages, transformation, finition, bureaux d’études et services… Il proposera une offre exhaustive des technologies et process industriels.

Organisé en parallèle par la Société des foires internationales de Tunis en collaboration avec la Fédération nationale du papier relevant de l’Utica et le Centre technique de l’emballage et du conditionnement (Packtec), Pack Print Tunisia est un salon professionnel biennal, qui offre l’opportunité aux opérateurs concernés pour présenter les potentialités, la production, et l’évolution actuelle du secteur de l’emballage, de l’imprimerie, de la papeterie et des arts graphiques.

A l’instar des éditions précédentes, les promoteurs de ces salons ambitionnent d’en faire un rendez- vous de référence dans toute la région, qui connaît une grande dynamique et une croissance de la demande avec des exigences en termes de qualité et de coût.

Les avancées technologiques du secteur seront ainsi mises en exergue à l’occasion de cet événement, notamment à travers la diversification des gammes de produits et le développement des produits à forte valeur ajoutée.

Pack Print et Plastic Expo 2023 regroupent ensemble à ce jour 212 exposants dont 166 tunisiens et 46 étrangers provenant d’Allemagne, de France, de Turquie, d’Algérie, de Libye, d’Egypte, de Chine et de Taiwan.

Les deux salons attireront de par leur effet de synergie plus de 5000 visiteurs professionnels tunisiens et étrangers.

En parallèle de ces deux salons se tiendront des workshops sur les innovations technologiques dans le secteur du plastique, de l’imprimerie et de l’emballage.

Page facebook des deux salons.