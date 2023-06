Des rencontres B to B tuniso-libyennes à Tunis

Le Centre de promotion des exportations (Cepex) et le Centre libyen de développement des exportations organisent des rencontres « B to B » tuniso-libyennes, les 19 et 20 juin 2023 à la Maison de l’Exportateur à Tunis.

Une trentaine d’entreprises libyennes des secteurs de l’agro-alimentaire, du BTP, de la cosmétique, de l’emballage et du commerce international participeront à ces rencontres.

Des visites de sites sont prévues pour les entreprises libyennes et des projets de coopération triangulaire ciblant les marchés africains seront évoqués.