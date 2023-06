Tunisie : « IFCinéma à la carte » propose des films inédits gratuitement sur la toile

Une dizaine de films français sortis ces dernières années sont proposés en ce moment au public avec un accès libre sur la toile.

Dix films français sont accessibles gratuitement et sans inscription en ce moment et jusqu’au 30 juin sur la toile. C’est ce que vient d’annoncer l’Institut Français de Tunisie (IFT), et ce, dans le cadre d’une nouvelle édition du programme « IFCinéma à la carte ».

Parmi ces films on retrouve notamment « Revenir » (2018) de Jessica Palud avec à l’affiche Adèle Exarchopoulos et Niels Schneider, « Africa mia » (2019) de Richard Minier et Edouard Salier, “Camille” (2019) de Boris Lojkine, “Les éblouis” (2019) de Sarah Suco, “Adolescentes” (2019) de Sébastien Lifshitz …

Tous ces films sont des longs-métrages sortis entre 2016 au 2019 ayant été primés dans de nombreux festivals internationaux. Ils sont accessibles sur ce lien.

F.B