Colloque annuel de l’ITA: normes de gouvernance et pérennité des entreprises

Selon le président de l’Institut tunisien des administrateurs (ITA), Moez Joudi, la mise en œuvre des normes de gouvernance et des principes de responsabilité sociale et environnementale (RSE) sont indispensables pour assurer la pérennité des entreprises en Tunisie et garantir leur accès au financement extérieur.

S’exprimant lors du colloque annuel de l’ITA, mercredi 7 juin 2023 à Tunis, sur le thème «Les administrateurs d’entreprise et les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)», Joudi a souligné l’importance du rôle des administrateurs dans l’établissement d’une bonne gouvernance basée sur les principes de transparence, afin d’améliorer la performances des entreprises et s’assurer qu’elles sont en adéquation avec les enjeux internes et externes.

Selon lui, le non-respect de ces normes par les entreprises pourrait constituer un obstacle à l’exportation de leurs produits à l’étranger. A cet égard, il a appelé à la mise en place d’une législation sur la gouvernance d’entreprise et les impératifs environnementaux et sociétaux, et à l’intensification des formations dans ce domaine, afin de renforcer la compétitivité internationale de ces entreprises et d’assurer leur pérennité.

Pour sa part, Mohammed Salah Souilem, ancien directeur général de la politique monétaire à la Banque centrale de Tunisie (BCT), a souligné que la protection de l’environnement et la bonne gouvernance sont devenues des conditions nécessaires pour que les prêteurs accordent des crédits aux entreprises souhaitant réaliser des projets.

En marge du colloque annuel, les 5e et 6e promotions de l’ITA ont été certifiées fournissant ainsi un vivier de plus que 100 administratrices et administrateurs de sociétés et de banques aptes à siéger dans les conseils d’administration et les comités spécialisés des banques et des entreprises tunisiennes.

I. B. (avec Tap).