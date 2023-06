Diesel va recycler les chutes de tissus de sa filiale tunisienne

Diesel, la marque italienne de denim appartenant au groupe OTB, et l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi) collaborent à un projet pilote de création d’un système de recyclage en boucle fermée des déchets de tissus, à partir des déchets de coupe de la filiale tunisienne du groupe.

Diesel s’apprête en effet à lancer sur le marché 28 000 paires de jeans fabriquées à partir d’au moins 20% de fibres recyclées issues des déchets de coupe de la branche tunisienne.

Unido et Diesel se sont principalement concentrés sur la création d’un écosystème d’entreprises locales en Tunisie pour valoriser les déchets textiles pré-consommation, en commençant par la séparation des déchets de coupe dans les usines de confection. Celles-ci sont ensuite transformées en fibres de coton régénérées grâce à un procédé de recyclage mécanique, et réintroduites dans le processus de filature et de tissage des tissus denim.

Ce projet pilote, qui fait partie du programme SwitchMed financé par l’Union européenne (UE), est basé sur une collaboration étroite avec les acteurs locaux tout au long de la chaîne d’approvisionnement du denim en Tunisie, dans la mise en œuvre de l’infrastructure et des processus nécessaires à la collecte, au tri et au recyclage en boucle fermée des déchets textiles pré-consommation.

Jusqu’à présent, environ 7 500 kg de déchets de coupe textile provenant de la production de denim Diesel en Tunisie ont été collectés, triés et envoyés vers des usines de recyclage.

Ces installations ont produit 46 000 mètres de tissu recyclé, à partir desquels 28 000 paires de pantalons en denim ont été fabriquées. De plus, 4 200 kg de déchets textiles supplémentaires ont été envoyés dans des usines de recyclage pour être incorporés dans des tissus pour les prochaines collections Diesel.

Traduit de l’italien.

D’après Ansamed.