Attijari bank a sponsorisé le forum Compa Green 23  

À l’occasion de la journée nationale et internationale de l’environnement, Attijari bank a sponsorisé le premier forum Compa Green, qui s’est tenu le 8 juin 2023 à Tunis.

Une session de BtoB a été animée par les équipes Dar Al Macharii, destinée à des startups intégrant l’orientation sur l’économie verte.

Dar Al Macharii offre gratuitement à ses clients et non clients, du conseil, de la formation ainsi que des services de mise en relation et accompagne les très petites entreprises (TPE) dans la concrétisation et la bonne gestion de leurs projets.

Le forum Compa Green 23 a vu la participation de quelque 200 acteurs de l’économie verte en Tunisie, entreprises, startups, ONG et structures publiques.

Plusieurs thématiques liées à la question environnementale ont été débattues lors des conférences et ateliers ont rythmé la journée.

Compa Green 23, organisé par le ministère de l’Environnement en partenariat avec l’Agence nationale de gestion des déchets (Anged), la société Universel services et l’Agence allemande pour la coopération internationale GIZ, a traité des problématiques liées à la gestion environnementale, notamment dans les secteurs de l’industrie et de la santé.