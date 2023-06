Tunisie : La défense formule une nouvelle demande de libération pour Rayen Hamzaoui

Le comité de défense a formulé une nouvelle demande de libération pour l’ancien maire de la ville d’Ezzahra Rayen Hamzaoui, en détention depuis le 30 mai 2023.

Rayen Hamzaoui, poursuivi pour complot contre la sûreté de l’Etat, nie tout lien dans cette affaire et ne cesse de crier son innocence et il bénéficie d’ailleurs du soutien de nombreux citoyens, à l’instar des habitants d’Ezzahara, qui témoignent de son intégrité et de son dévouement pour la ville et les habitants ainsi que de son patriotisme et de son engagement sur tous les plans.

Ils ont d’ailleurs appelé à sa libération, estimant qu’il est en train de subir une véritable injustice d’autant qu’il n’a aucun lien avec les personnes citées dans cette affaire.

Rappelons qu’une première demande de libération présentée par les avocats, avait été rejetée le 10 juin par le juge d’instruction du Pôle judiciaire antiterrorisme.

Y. N.