Comar propose diverses offres pour la protection des entreprises

Quelles que soient sa dimension et la nature de son activité, chaque entreprise a des besoins spécifiques de protection , c’est pourquoi Comar Assurances leur propose son offre «Protection de l’activité» avec des solutions adaptées à toutes les activités pour protéger les locaux, les biens et les équipements.

Cette offre est modulable selon les besoins et adaptée à deux principaux segments.

Il y a, d’abord, le segment «Entreprise en phase de construction» auquel l’assureur propose des offres pour assurer les travaux, à travers notamment le contrat d’assurance «Responsabilité civile décennale» couvrant la responsabilité civile des intervenants à la réalisation de l’ouvrage pendant dix ans à compter de la réception.

Comar garantit ainsi le paiement des dépenses relatives aux travaux de réparation des dommages, et ce en cas d’effondrement total ou partiel des ouvrages ou en cas de menace évidente d’effondrement ou d’atteinte à la solidité du bâtiment au niveau des fondations, des structures ou du couvert et résultant soit d’erreur de calcul ou de conception soit du défaut de matériaux, soit du vice dans la construction ou dans le sol.

Ensuite, en cours de travaux et pendant la période de maintenance, Comar offre une protection complète contre les dommages matériels causés à l’ouvrage, aux équipements utilisés dans les travaux et/ou aux matériels de chantier, les dommages matériels et corporels causés aux tiers du fait des travaux, les projets de construction de tous genres d’ouvrage (maisons particulières, usines, immeubles à usage de bureaux ou d’habitation, centres commerciaux, hôtels, hôpitaux, stades, piscines…), et les ouvrages de génie civil, tels que les ponts, les digues, les barrages, les routes et autoroutes, les tunnels, les voies ferrées, les ports, etc.

Le second segment concerne l’«Entreprise en phase d’exploitation» qui bénéficie d’offres spécifiques adaptées à son activité. Notamment une «Assurance de responsabilités», prévoyant des offres permettant de protéger l’entreprise contre les conséquences d’une mise en cause de sa responsabilité civile par un client, un fournisseur ou un tiers (flotte automobile, responsabilité civile des bâtiments et travaux publics, des cliniques et hôpitaux privés, des mandataires sociaux).

L’«Assurance dommages» propose, quant à elle, des offres pour garantir les conséquences financières des dommages corporels, matériels ou immatériels causés à des tiers (clients, visiteurs…) pendant l’activité de l’entreprise.

Le but est de protéger les locaux, les biens et le matériel : assurances bris de glaces; bris de machines; corps de pêche; dégâts des eaux; engins de chantier; équipements; matériels et installations électroniques; incendie; corps de tous navires; perte de produits en entrepôts frigorifiques après bris de machines; perte de produits en entrepôts frigorifiques après incendie; perte d’exploitation après incendie; transport de marchandises, vol….

Pour bien identifier les besoins en assurance de l’entreprise en rapport avec la spécificité de ses activités et les risques que celles-ci présentent, l’assureur met à la disposition de ses clients des conseillers qui les assisteront pour choisir la formule d’assurance qui réponde le mieux à leurs besoins, les mettront en contact avec le réseau Comar ou leur fourniront des devis détaillés.

