Les enchanteresses îles Kuriat, trésors cachés en Tunisie

Les îles Kuriat, situées au large de Monastir en Tunisie, sont un paradis caché qui enchante les visiteurs par leur beauté à couper le souffle et leurs particularités environnementales uniques.

Cet archipel composé de seulement deux petites îles, Kuriat El Kbira et Kuriat Sghira, à une vingtaine de kilomètres du continent, fascine les touristes par ses eaux cristallines, ses plages immaculées et une faune et une flore variées qui prospèrent dans ce précieux écosystème.

Les îles Kuriat sont l’un des trésors environnementaux les plus précieux de la Tunisie. Pour cette raison, ils ont été classés «réserve naturelle» et «espace maritime protégé» par les ministères de l’Agriculture et de l’Environnement du pays, afin de préserver leur écosystème fragile et leur biodiversité unique.

L’accès aux îles est restreint pour protéger leur intégrité, mais les visiteurs chanceux qui parviennent à les atteindre sont ravis par leur beauté naturelle immaculée. Vous pouvez vous y rendre en bateau depuis Monastir et pour les visiter il faut contacter l’association environnementale Notre Grand Bleu qui s’occupe également de la protection de l’écosystème marin, en particulier la préservation des tortues «caretta caretta» qui nichent souvent sur les îles.

L’une des caractéristiques distinctives des Kuriat est leur abondante faune marine. Les eaux qui les entourent sont habitées par de nombreuses espèces de poissons, crustacés et mollusques, faisant de cette zone un véritable paradis pour les amateurs de plongée en apnée et de pêche sportive. Les visiteurs peuvent s’immerger dans un monde sous-marin coloré et observer la vie marine dans toute sa majesté.

Mais ce n’est pas seulement le monde sous-marin qui surprend les visiteurs.

Les îles sont également une oasis pour une variété d’oiseaux migrateurs. Pendant les périodes de migration, de nombreuses espèces, dont la mouette rousse, font escale sur ces îles pour se reposer et se rafraîchir avant de poursuivre leur route. Les ornithologues auront l’occasion d’admirer des espèces rares et merveilleuses qui y trouvent refuge. Les plages des îles Kuriat sont une autre attraction incontournable. L’eau cristalline, le sable fin et blanc et la tranquillité qui y règne créent un cadre idyllique pour profiter du soleil et se détendre. Les plages sont encore vierges et peu fréquentées, ce qui en fait l’endroit idéal pour s’évader de la vie quotidienne et s’immerger pleinement dans la nature.

Pour préserver l’écosystème des îles Kuriat, il est essentiel de promouvoir un tourisme durable. Les autorités tunisiennes et les organisations environnementales travaillent ensemble pour élaborer des plans de gestion qui protègent les îles, leur flore et leur faune tout en garantissant une expérience unique aux visiteurs, mais il est crucial que les touristes respectent les règles et directives des autorités. L’archipel attire en moyenne 23 000 visiteurs par an, avec des pics de 1 200 le week-end pendant la haute saison estivale.

Traduit de l’italien.

Source : Ansamed.