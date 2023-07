Réseau international : Fusil, munitions, cannabis et ecstasy saisis à Sousse (Photos)

La Direction générale de sûreté nationale (DGSN) a annoncé ce vendredi 7 juillet 2023, le démantèlement d’un réseau international de trafic de drogue à Sousse.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le trafic de drogue, la brigade des Stups relevant de la police judiciaire de Sousse est parvenue, en coordination avec le ministère public,à démanteler un réseau international, après l’arrestation du principal suspect.

Plus 30.000 comprimés d’ecstasy, 58 plaquettes de cannabis, un fusil et 146 cartouches, ainsi qu’une somme de 203.000 dinars tunisiens et des devises étrangères ont été saisis lors de cette opération, ajoute la DGSN.

Le suspect principal a été placé en détention et l’enquête se poursuit afin de mettre la main sur les autres membres de ce réseau international.

Y. N.