Hammamet : le drame d’Aziz, mort électrocuté le soir de son mariage  

L’histoire tragique du jeune marié, Aziz, qui a succombé, le soir même de son mariage, à une électrocution, a fait le tour des réseaux sociaux ces deux derniers jours. On en sait un peu plus aujourd’hui sur les circonstances de cette mort.

La soirée du mariage s’est déroulée, samedi 8 juillet 2023, dans une villa à Hammamet. A la fin de la soirée, lorsque tous les invités sont rentrés, Aziz et ses plus proches amis sont restés pour faire la fête. Ils ont décidé de faire trempette ensemble dans la piscine et à leur sortie de l’eau, ils ont été électrocutés et c’est Aziz qui subit le choc de plein fouet et rendit l’âme sur place transformant la fête en deuil.

C’est ce qu’a raconté l’un des amis du défunt présent ce soir-là et qui a assisté au drame. Il intervenait ce lundi 10 juillet, dans l’émission Ahla Sbeh sur Mosaïque FM.

Aussitôt après le drame, une enquête a été ouverte et les membres du groupe ayant organisé la fête de mariage ont été retenus pour les besoins de l’instruction afin de déterminer les responsabilités exactes de chacun. Tant il vrai que la présence d’un fil électrique pendant tout près d’une piscine peut difficilement être expliqué.

I. B.