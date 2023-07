« Insidious : The red door » est actuellement dans les salles de cinéma en Tunisie, il s’agit du 5e volet de la saga horrifique américaine.

Après le succès du précédent volet « Insidious : La dernière cité » en 2018, un nouveau volet vient de sortir dans les salles de cinéma, au bonheur des fans de la saga américaine, il s’agit de l’une des sorties de films les plus attendues de cet année dans le genre horreur.

Le nouveau film est réalisé et interprété par Patrick Wilson. Afin de se débarrasser définitivement de leurs démons, Josh et son fils Dalton, à présent étudiant, doivent plonger encore plus profondément dans le Lointain pour affronter le sombre passé de leur famille et une multitude d’esprits toujours plus inquiétants qui se cache derrière la Porte Rouge.

F.B