Finale de Wimbledon : Face à face crucial, Ons Jabeur et Markéta Vondroušová

Ons Jabeur, née le 28 août 1994 à Ksar Hellal (Tunisie), 6e rang mondial, professionnelle depuis 2010, et Markéta Vondroušová, née le 28 juin 1999 à Sokolov (Tchéquie), 42e rang, joueront cet-après midi, à partir de 14 heures, la finale du célèbre tournoi londonien de Wimbledon.

Par Samir Gharbi

Même si Ons a perdu ses deux confrontations avec Markéta en 2023, elle demeure la plus expérimentée en tant que finaliste : elle a joué 11 finales dans sa carrière, elle en a gagné quatre et perdu sept. Son adversaire en a joué 4, gagné une seule (Roland-Garros, en 2019) et perdu trois.

Après avoir été classée 14e en 2019 (son meilleur rang), la Tchèque a chuté au 99e rang en 2022 avant de se redresser au 42e actuellement. Et malgré ce classement, elle fait partie des meilleures tenniswomen au monde.

La volonté de gagner un Grand Chelem – celui du plus ancien tournoi mondial – place Ons Jabeur dans une position de favorite. Ce n’est pas rien de jouer une finale historique après un grand match victorieux, avant-hier, contre la n°2 mondiale, Aryna Sabalenka.

Historique :

Les deux joueuses se sont affrontées 6 fois : score 3 à 3.

1. Mars 2023 – Indian Wells (Etats-Unis) – 3e tour : Vondrousova gagne en deux sets à zéro : 7-6 / 6-4.

2. Janvier 2023 – Australian Open– 2e tour : Vondrousova gagne deux sets à un : 6-1 / 5-7/ 6-1.

3. Avril 2022 – Stuttgart (Allemagne) – 1e tour : Jabeur gagne deux sets à un : 4-6 / 6-2 / 6-3.

4. Juin 2021 – Eastbourne (Angleterre) – 1er tour : Jabeur gagne en deux sets : 6-3 / 7-6.

5. Janvier 2016 – Sunrise (Etats-Unis) – 1/8e : Jabeur gagne en deux sets : 6-3 / 6-3.

6. Avril 2015 – Prague (Tchécoslovaquie) – Qualification 2e tour : Vondrousova gagne le 1er set 6-3 et Ons abandonne au 2e set à 0-3.

Profil de leur carrière et de leur jeu :

· Nombre de titres gagnés en single : Jabeur 4 – Vondrousova 1.

· Gains cumulés en tournois : 10 millions de $ pour Jabeur; 5,45 millions pour Voudrousova.

· Nombre de matchs joués : 633 pour Jabeur; 344 pour Vondrousova.

· Matchs gagnés : 409 pour Jabeur ; 242 pour Vondrousova.

· Matchs perdus : 224 pour Jabeur; 102 pour Vondrousova.

· Meilleur classement dans la carrière : Jabeur 2e ; Vondrousova 14e.

· Âge actuel : 28 ans pour Jabeur; 24 pour Vondrousova.

· Taille : 1,67 m pour Jabeur; 1,72 pour Vondrousova. · Jeu : Jabeur droitière ; Vondrousova gauchère.