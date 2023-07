Mondiaux handisports : Les champions tunisiens rentrent avec 12 médailles dont 7 en or (Photos)

De retour de Paris après leur participation aux Mondiaux de para-athlétisme, les champions tunisiens ont été accueillis dans la nuit du 18 juillet à l’aéroport de Tunis-Carthage, par le ministre de la Jeunesse et des Sports Kamel Deguiche.

Avec 12 médailles dont 7 en or, une en argent et 4 en bronze, les para-athlètes tunisiens ont offert à la Tunisie la 7e place sur le rang mondial, rappelle le ministère de la Jeunesse et des Sports, , tout en félicitant les champions pour leur succès et leur dévouement sans relâche depuis des années et qui ont toujours hissé le drapeau national.

Ils ont été accueillis par Kamel Deguiche accompagné de Malek Zahi ministre des affaires sociales et Rabii Majidi ministre du Transport à l’aéroport de Tunis et une cérémonie a été organisée en leur honneur.

Noyons que les 12 médailles ont été remportées par Raoua Tlili (2 médailles d’or), Walid Ktila (une or et une bronze), Yassine Guenniche (nouveau record & or), Rouay Jebabli (2 or), Ahmed Ben Moslah (or), Maroua Brahmi (argent), Soumaya Bousaid (bronze), Bechir Agoubi (bronze), Raja Jebali (bronze).

Y. N.