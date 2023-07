Tunisie : Le CSS déplore le décès de son ancien président Mohamed Driss

Le Club Sportif Sfaxien (CSS) a déploré le décès de son ancien président, l’homme d’affaires Mohamed Driss, survenu ce vendredi 21 juillet 2023.

Dans une note diffusée cet après-midi, le CSS a rendu hommage au fondateur du Groupe Driss, opérant dans plusieurs secteurs d’activités dont l’hôtellerie, l’immobilier et l’agriculture et a présenté ses condoléances à la famille, proches et amis du regretté.

Mohamed Driss, décrit comme «un homme de valeurs et d’exception, un gentleman, altruiste et un vrai patriote», sera accompagné à sa dernière demeure demain samedi 22 juillet à Sfax au cimetière Echaari de Route de Tunis (Bouassida) après la prière d’Al Asr, annoncent ses proches.

Les condoléances auront lieu à la mosquée Markez Bouaassida, alors que la cérémonie du Fark aura lieu le lundi 24 juillet à son domicile sis au n* 4 de la rue Jaafar El Barmaki, Mutuelleville, ajoute encore la même source.

Y. N.