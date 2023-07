Carthago Dilecta Est, un pont maritime entre l’Italie et la Tunisie

La 25e édition de la régate internationale de voile Carthago Dilecta Est reliant l’Italie et la Tunisie aura lieu du 31 juillet au 12 août 2023.

Ce rendez-vous traditionnel des navigateurs est conçu et organisé par le Circolo Velico Ventotene, avec la collaboration de diverses institutions et associations. Il se divise en différents moments : Carthago Dilecta Est ‘Meet Ventotene, Island for Europe’, du 31 juillet au 1er août sur la ligne Rome/Fiumicino-Ventotene.

Carthago Dilecta Est ‘Arrivée en Tunisie’ du 2 au 5 août sur le tronçon Ventotene-Hammamet.

Carthago Dilecta Est ‘Yasmine Cup Trophy’, du 6 au 7 août.

Une régate du Championnat national offshore tunisien est liée au Hammamet Trophy. Carthago Dilecta Est-Tunisie Sailing Week ‘Hammamet-Gammarth’ – du 8 au 9 août. Carthago Dilecta Est-Tunisie Sailing Week ‘Gammarth-Bizerte’ – du 11 au 12 août.

Le Carthago Dilecta Est, également connu sous le nom de Rome-Carthage, redessine les routes fascinantes de la Méditerranée et le fait même en ces années difficiles, où les phénomènes migratoires et les tragédies maritimes imposent de nouvelles visions du monde.

Italie et Tunisie dans le même projet, le port de départ a la même importance que le port d’arrivée : Carthago part de Rome, s’arrête à Ventotene, arrive à Hammamet reliant symboliquement l’Afrique à l’Europe. Depuis sa première édition, les ambassades de Tunisie en Italie et d’Italie en Tunisie, les fédérations nationales de voile et les institutions des deux pays ont soutenu la valeur culturelle de l’événement et souligné la puissance du sport comme vecteur de connaissance, de coopération, de respect entre personnes et peuples différents,

Quatre bateaux inscrits à ce jour, communiquent les organisateurs, dont deux de la marine italienne. 1) Gemini (Vallicelli Prototype) Propriétaire ITA Marine italienne Com. Giuseppe Parrini ; 2) Antares (IMZ 40) Propriétaire ITA Marine Italienne Com. Mattia Giordani; 3) Aorangi (Swan 47) USA Propriétaire et Capitaine Jayne Koehler 4) Adams (Rapido Trimarans 40) Royaume-Uni Com. Aldo Fumagalli.

Traduit de l’italien.

D’après Ansamed.