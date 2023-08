Cnot : Cérémonie en l’honneur du double champion du monde Ayoub Hafnaoui

Le Comité national olympique tunisien (Cnot) a organisé, mercredi 2 août 2023, une cérémonie en l’honneur du nageur tunisien Ayoub Hafnaoui qui vient de remporter l’or aux 1500 m NL et aux 800 m NL ainsi que l’argent du 400 m NL, aux Championnats du monde de natation qui se sont déroulés à Fukuoka (Japon).

Le Comité olympique a rendu hommage à Ayoub Hafnaoui pour son parcours en général et pour ses derniers exploits en particulier, et a, à cette occasion, accordé au champion olympique (2021) et double champion du monde (2023), un prix d’encouragement d’une valeur de 100.000 dinars, en signe de reconnaissance et de récompense pour ses efforts et sa persévérance.

«Ayoub Hafanoui a rendu heureux le peuple tunisien mais aussi tous les peuples arabes et africains et tous les pays pouvant manquer de moyens mais qui ne manquent pas de talents», a lancé le président du Cnot Mehrez Boussayene, en rappelant que le Comité a cru en ce jeune champion en herbe, depuis sa participation aux Jeux Olympiques des Jeunes en 2018 et l’a soutenu et encouragé à poursuivre ses efforts afin de réussir dans sa discipline.

Y. N.