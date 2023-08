Tunisie : Hommage posthume à Habib Mejri

Le sport tunisien en deuil : Le sectionneur national et ancien joueur de football Habib Mejri, professeur et physiothérapie de son état a tiré sa révérence, ce vendredi 4 août 2023.

L’Université Mahmoud El Materi a rendu hommage à l’homme altruiste et bienveillant qu’il fut :

C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Habib Mejri, un homme remarquable qui a laissé une empreinte indélébile dans nos cœurs et dans le domaine de la physiothérapie et de l’enseignement à l’Université Mahmoud el Materi.

Sa passion, son dévouement et son expertise ont touché la vie de nombreuses personnes, laissant un héritage qui perdurera dans les souvenirs de ceux qui l’ont côtoyé.

Habib Mejri a été bien plus qu’un physiothérapeute et qu’un professeur. Il a été une source d’inspiration pour ses collègues et ses étudiants, un mentor qui a guidé de nombreuses générations vers l’excellence.

Son engagement envers son travail et sa bienveillance envers les autres resteront gravés dans nos mémoires.

En ces moments difficiles, nous exprimons nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. Nous partageons votre chagrin et vos souvenirs, et nous nous unissons pour honorer la mémoire d’un individu exceptionnel.



Repose en paix, si Lahabib.