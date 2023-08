Tunisie : Ons Jabeur en pleins préparatifs pour sa tournée américaine

La championne tunisienne de tennis Ons Jabeur se prépare, en Tunisie, pour sa tournée américaine qui débutera le 14 août avec le tournoi de Cincinnati.

C’est ce que vient d’annoncer la Fédération tunisienne de tennis (FTT) ce vendredi 4 août 2023, via sa page Facebook, où elle a posté les photos de l’équipe «100% made in Tunisia» : L’icône du tennis féminin en Tunisie Ons Jabeur accompagnée de Karim Kamoun, son préparateur physique et époux et de Issam Jellali son entraîneur.

Rappelons que la championne de tennis vient de retrouver le Top 5 du classement mondial après avoir atteint la finale du tournoi de Wimbledon, se classant 5e mondiale des joueuses de tennis professionnelles.

Y. N.