Wimbledon : «Je reviendrai un jour et je gagnerai ce tournoi», Ons Jabeur (Vidéo)

Après sa défaite en finale du tournoi de Wimbledon, pour la deuxième année successive, la joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur n’a pas caché son émotion et n’a pas pu contenir ses larmes, estimant qu’il s’agit de la défaite la plus douloureuse de sa carrière. Elle a cependant promis de revenir plus forte et de réaliser son rêve…

En larmes lors de son discours après avoir reçu le trophée de finaliste, Ons Jabeur a d’abord essayé de détendre l’atmosphère : «Je vais avoir l’air moche sur les photos» a-t-elle lancé, avant d’affirmer, en pleurs, que cette défaite est la plus douloureuse de sa carrière, et d’ajouter : «Une journée difficile pour moi… mais je ne vais pas abandonner, je vais revenir plus forte».

Sous les applaudissements du public londonien et un standing ovation, la championne tunisienne a poursuivi son émouvant discours en remerciant ses fans, son équipe et tous ceux qui ont cru en elle et qui l’ont soutenue : «Je promets que je reviendrai un jour et que je gagnerai ce tournoi».

Sur sa page Facebbok, elle a également laissé un post illustré avec sa photo en écrivant : «We are going to make it one day. I promise ❤️ 🙏🏼 », et on ne peut que la croire.

Y. N.