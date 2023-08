Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Dans un bulletin météo publié ce lundi 7 août 2023, l’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé que le temps sera marqué, cette nuit, par des vents forts en particulier près des côtes et dans le sud du pays.

L’INM ajoute que les températures varieront, cette nuit, entre 21°C et 27°C au nord et au centre et entre 28°C et 33°C dans le sud du pays, ajoute la même source.

Des vents forts sont également prévus près des côtes et dans le sud du pays, ajoute la même source, en appelant à la vigilance quant aux activités maritimes, de la pêche et de navigation.

Y. N.