Tunisie : IFM annonce l’arrestation de Mohamed Bouanane, président de la Chambre des boulangers  

Selon notre confrère Zied El-Heni, Mohamed Bouanane, président de la Chambre syndicale des propriétaires de boulangeries relevant de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), a été arrêté dans la nuit du mercredi 16 août 2023.

Le chroniqueur et analystes politiques, qui parlait ce matin, au jeudi 17 août, dans L’Emission impossible sur IFM Mohamed Bouanane a été arrêté par la brigade spécialisée dans les affaires économiques complexe relevant de la garde nationale à la caserne de Laouina, au nord de Tunis. Le concerné, qui possède plusieurs boulangeries, serait impliqué dans un réseau de spéculation et de trafic de farine subventionnée.

«J’annonce cette nouvelle avec les réserves d’usage», a cependant tenu à préciser Zied El-Heni, qui a souvent accusé Mohamed Bouanane et certains boulangers affiliés à la chambre syndicale que ce dernier dirige de profiter abusivement du système de subvention de la farine utilisée pour la fabrication du pain et d’avoir des accords tacites avec certains minotiers pour contrôler la totalité de la filière aux dépens de l’Etat, des consommateurs et des boulangers dit «non classés» ou «modernes» qui eux ne sont pas éligibles au système de subventions.

I. B.